Vincent Bolloré à la rescousse du Paris FC

Sous la présidence Denisot, le Canal + des années 90 avait investi dans le Paris Saint-Germain pour donner à un club de la capitale les moyens de ses ambitions. Aujourd'hui l'histoire se répète, mais en version, tant la chaîne cryptée a bien changé et que le club en question est le Paris FC Vincent Bolloré, président des conseils de surveillance de Vivendi et de Canal +, est directement intervenu auprès de la DNCG pour soutenir le neuvième du championnat de National. Selon Le Parisien , le PFC est dans le viseur de l'instance à cause d'un déficit de 3 millions d'euros sur l'exercice 2015-2016, année où le club évoluait en Ligue 2. Menacés de rétrogradation en CFA, les dirigeants ont accepté le million d'euros que propose d'injecter l'homme d'affaires, qui aurait également contacté directement la DNCG pour se porter garant. Rassurée, cette dernière a autorisé en appel le club à recruter pendant le mercato hivernal, alors que le projet de fusion avec le Racing est toujours sur les rails.Les déplacements du Paris FC s'effectueront désormais en yacht.