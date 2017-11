Villas-Boas va participer au Dakar 2018

AG

Virage en épingle pour l'ancien entraîneur du Shangai SIPG.On sait maintenant pourquoi André Villas-Boas a refusé une prolongation de contrat en Chine . Comme annoncé ce mercredi matin, le technicien portugais va quitter le Shangai SIPG pour faire une pause dans sa carrière d'entraîneur. L'ancien coach de Tottenham a d'autres projets, comme celui de participer au Dakar 2018, course automobile qui aura lieu du 6 au 20 janvier prochains. «» , a annoncé l'organisation de la course ce mercredi dans un communiqué. Pour l'anecdote, son oncle, Pedro Villas-Boas, avait déjà concouru lors de l'édition 1982.Le pilote de quarante ans a d'abord songé à disputer la célèbre compétition en moto, mais a finalement été ramené à la raison. «» , a-t-il expliqué.Faire la course enaurait eu autrement plus de gueule.