Villas-Boas suspendu huit matchs

Le calvaire chinois continue pour l'entraîneur portugais.André Villas-Boas s'était mangé une amende de 12 000 euros il y a une semaine, pour ses propos sur le club de Guangzhou Evergrande et la Confédération asiatique. Ce samedi, la Fédération chinoise de football a annoncé une suspension de huit matchs pour l'entraîneur du Shanghai SIPG. Bingo.Le 22 septembre dernier, l'ancien adjoint de Mourinho avait insulté verbalement et par gestes l'arbitre de la rencontre face à Beijing Guoan (1-0). Puisqu'il ne reste plus que quatre journées dans le championnat chinois, le technicien portugais peut tranquillement se focaliser sur des vacances bien méritées.