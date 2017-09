Villas-Boas accuse son adversaire de sabotage

AG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le club d'André Villas-Boas, Shanghai SIPG, s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions asiatique en éliminant le Guangzhou Evergrande. Vainqueur du match aller 4-0, l'équipe de l'ancien coach de Tottenham s'est fait rouler dessus au terme d'un match retour à rebondissements. Score final : 5-1 après prolongation et une qualification douloureuse pour Shanghai lors de la séance de tirs au but (6-5). Après ce succès sur le terrain, l'entraîneur portugais s'est exprimé et accuse le club de Guangzhou d'avoir essayé de saboter la rencontre., a expliqué Villas-Boas à la presse chinoise.» Les propos du technicien de 39 ans sont forts envers le sextuple champion en titre de la compétition. Le «» est à Shanghai depuis moins d'un an et semble bien décidé à faire gagner au club sa première Ligue des champions asiatique, peu importent les obstacles.Bienvenue en Chine !