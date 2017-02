Villarreal tient tête à Séville

0

Séville 0-0 Villarreal

Nettement dominateur face à une formation de Villarreal piquante en contre, mais peu entreprenante, le FC Séville a multiplié les alertes sur le but de Sergio Asenjo , sans trouver la faille dans la cuirasse du sous-marin jaune. Jusqu'à ce que Vitolo obtienne un penalty peu après la pause. Une offrande gâchée par Samir Nasri , dont la frappe de minot est captée sans effort par Asenjo.Les hommes de Jorge Sampaoli gardent la foi, mais Asenjo continue de dégoûter méthodiquement les attaquants sévillans. Le portier de Villarreal s'interpose successivement devant Sarabia et Nasri, puis réalise une parade fantastique en bloquant une tête à bout portant d'Iborra. Porté par la réussite de son gardien, Villarreal serre les dents et tient le coup jusqu'au bout.Déception pour Séville, qui laisse le Barça, vainqueur de Bilbao samedi (3-0) , lui reprendre deux points d'avance au classement.