Villarreal surclasse Bilbao

Villarreal 3-1 Bilbao

Super Victor Pour disposer de Bilbao, Villarreal s'est appuyé sur un type qui avait clairement envie de s'ambiancer ce vendredi soir, le défenseur Víctor Ruiz L'arrière central du sous-marin jaune a un peu tout fait face aux Basques, en mal comme en bien. D'abord en ouvrant le score d'un but de crevard, à bout portant. Ensuite en offrant le but du 3-1 de la tête à son coéquipier Adrian, qui n'a plus qu'a conclure, esseulé face au but. Puis en se chopant un deuxième jaune synonyme de rouge à quinze minutes de la fin de la rencontre. Ciao l'artiste. Entre-temps, Cedric Bakambu avait inscrit une jolie frappe croisée qui redonnait l'avantage au sien (2-1), alors que Bilbao avait égalisé auparavant par Laporte, d'une reprise précise sur corner.Un succès qui permet à Villarreal de revenir temporairement à quatre points de Séville et de la dernière place qualificative pour la C1.