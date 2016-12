Villarreal se qualifie, La Gantoise au buzzer

Shakhtar, Fiorentina, PAOK, Villarreal : tous les favoris ont gagné. La folie : La Gantoise qui se qualifie à la 94e minute, éliminant Braga.

2k

Groupe H

SC Braga 2-4 Shakhtar Donetsk

Classement :

Groupe J

PAOK Salonique 2-0 FC Slovan Liberec

Qarabağ FK 1-2 ACF Fiorentina

Classement :

Groupe L

Villarreal CF 2-1 FC Steaua Bucarest

Classement :

Que c'est dur pour Braga. Les Portugais avaient leur destin entre les mains : avec un succès face au Shakhtar, leader de la poule déjà assuré de terminer premier, ils assuraient leur qualification. Les Ukrainiens sont toutefois d'un froid réalisme dans une première période dominée par Braga. Ils ouvrent le score par Krivtsov et doublent la mise avant la mi-temps. Braga s'offre un peu d'espoir, mais celui-ci est rapidement détruit par un Shakhtar en mode rouleau compresseur. Pourtant, même mené 4-1 à domicile, Braga est toujours qualifié grâce au nul de La Gantoise... Sauf qu'à la 94minute, en Turquie, La Gantoise ouvre le score et élimine ainsi le Sporting Braga. Le réveil va faire mal à la tête, demain matin.Elle est là, la belle histoire de la soirée. La Gantoise devait s'imposer sur la pelouse de Konyaspor et espérer une contre-performance de Braga à domicile pour se qualifier. Cela semblait compliqué. Au Portugal, le Shakhtar a fait le job en atomisant Braga, 4-2. La Gantoise devait donc s'imposer. Les Belges ont poussé, poussé, poussé... et ont fini par y arriver. À la 94minute, sur l'ultime action du match, Coulibaly délivre les siens et envoie son club en seizièmes de finale. Au grand dam des supporters de Braga...1.Shakhtar Donetsk - 18 pts2.KAA La Gantoise - 8 pts3.SC Braga - 6 pts4.Konyaspor Kulübü - 1 ptLe PAOK avait besoin d'un succès pour assurer son passage en seizièmes. Le club grec domine son sujet en première mi-temps, notamment grâce à un excellent Garry Rodrigues, auteur de l'ouverture du score et qui a martyrisé son vis-à-vis durant toute la rencontre. En seconde période, les Grecs se relâchent un peu, mais cela ne suffit pas au Slovan Liberec. Ils doublent finalement la mise par Pelkas, et se qualifient tranquillement, en tant que deuxième.Dans un match plus marqué par les fautes et le déchet technique que par le beau jeu, la Fiorentina est parvenue à venir à bout de l'équipe de Qarabağ. Il y a malgré tout eu des situations dans le match, notamment un poteau de chaque côté, mais elles sont mal gérées. L'ouverture du score ? Une frappe déviée par un défenseur et qui passe sous le gardien. Voilà voilà. Qarabağ y croit quelques instants après l'égalisation de Reynaldo. Ils sont alors à un but de la qualification. Un espoir douché par le but de Federico Chiesa, fils d'Enrico. Héros du soir, le Florentin sera exclu quelques minutes plus tard. La Fio termine en tête de sa poule.1.ACF Fiorentina - 13 pts3.PAOK Salonique - 10 pts2.Qarabağ FK - 7 pts4.FC Slovan Liberec - 4 ptC'est la qualification pour Villarreal. Auteur d'une première mi-temps bien gérée, le sous-marin jaune rentre au vestiaire avec un but d'avance grâce à Sansone, à la base de toutes les actions de son équipe. Reste une ombre au tableau, la nouvelle blessure de Musacchio à la 39minute. En seconde période, la rencontre s'équilibre. Bakambu vendange, le Steaua égalise, et il faut attendre la 88et le lob splendide de Trigueros pour que le public de Villarreal puisse enfin exploser. Les Roumains, obligés de gagner pour se qualifier, n'ont d'autres choix que d'attaquer dans les dernières minutes et laissent beaucoup d'espaces aux Espagnols qui ont plusieurs fois l'occasion de tripler la mise. Plus rien ne sera marqué : 2-1, Villarreal termine deuxième de sa poule et verra encore l'Europe en février.Déjà qualifié, Osmanlıspor n'avait pas grand-chose à jouer, à part le fait d'assurer la première place. Zurich, de son côté, peut encore se qualifier en cas de victoire. Pourtant, les Suisses touchent très peu de ballons en première mi-temps. Il faut attendre l'heure de jeu pour les voir cadrer un tir. Et c'est donc logiquement qu'Osmanlıspor ouvre le score à l'approche du dernier quart d'heure. Les Turcs marquent un second but en fin de match. Seule réaction suisse : une belle frappe sur le poteau. Pas suffisant, toutefois, pour décrocher la qualification. L'aventure s'arrête là pour eux.1.Osmanlıspor - 10 pts2.Villarreal CF - 9 pts3.FC Zurich - 6 pts4.FC Steaua Bucarest - 6 pts