Villarreal sans souci

0

Villarreal 3-1 Gijón

FC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Derrière la zone C1, un autre championnat se déroule en Espagne Et cette compétition, Villarreal est en train de la remporter. Solide cinquième, le sous-marin jaune est assuré de rester à cette place à l'issue de la journée après sa victoire devant Gijón. Un succès plutôt facile et maîtrisé qui porte le sceau de Bakambu, double buteur vendredi soir. Après l'ouverture du score de Soldado à la demi-heure de jeu, l'ancien Sochalien a en effet donné une avance confortable à son équipe. D'abord en gagnant son face-à-face juste après la mi-temps. Puis en convertissant une offrande de Soldado, décisif lui aussi. Douglas pouvait réduire la marque en fin de partie, le résultat était entériné. Gijón pourrait voir son retard sur Leganés et La Corogne, premiers non-relégables à respectivement six et sept points, gonfler encore.Autant dire qu'à trois matchs de la fin, le maintien relève désormais du miracle.