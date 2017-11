Villarreal et Arsenal qualifiés, Cologne peut y croire

Pas de suprise dans cette première flopée de matchs de Ligue Europa : l'Espagne démontre sa mainmise sur l'Europe avec trois victoires en trois rencontres, tandis que le choc entre Cologne et Arsenal a tourné en faveur des Allemands. Pas grave : Arsenal est qualifié.

Groupe A

Groupe F

Groupe G

Groupe H

Groupe I

Groupe J

Groupe K

Groupe L

Par Antoine Donnarieix

Dire que Cédric Bakambu était l'homme du match dans ce déplacement du sous-marin jaune au Kazakhstan est un bel euphémisme. Rentré sur la pelouse à l'heure de jeu à la place de Pablo Fornals , l'ancien Sochalien venait aider les, tenus en échec dans une température négative de -7 degrés. La faute à une ouverture du score signée par une frappe lointaine de Junior Kanabanga (23), à laquelle Daniel Raba a répondu sur un contre peu avant la mi-temps (40). Dans le froid mais pourtant en manches courtes, Bakambu s'est montré décisif grâce à une frappe croisée cinq minutes après son entrée sur le pré (65) puis une nouvelle frappe à l'entrée de la surface (83). Malgré la réduction de l'écart de l'international ghanéen Patrick Twumasi (88), cette victoire de Villarreal permet au club de se qualifier pour les seizièmes de finale.Elle est là, la vraie info du soir : Arsenal peut être battu en Ligue Europa. Habitués à la Ligue des champions les saisons précédentes, les Gunners arrivaient à Cologne en sachant que les locaux seraient motivés à l'idée de s'offrir leur scalp. Sans Alexandre Lacazette en pointe mais avec Olivier Giroud Mathieu Debuchy et Francis Coquelin titulaires, les Londoniens à la sauce française se sont fait piquer par un penalty transformé par Sehrou Guirassy (63). Une aubaine pour Cologne , dernière de Bundesliga et sans aucune victoire en championnat, mais qui peut toujours croire à la qualification. De son côté, Arsenal parvient tout de même à se qualifier pour les seizièmes de finale.Voilà ce que l'on appelle un solide leader de groupe. Assuré de se qualifier en cas de victoire, le Red Bull Salzbourg a même fait beaucoup mieux : une solide victoire sans encaisser de but et une première place confirmée au moment de faire les comptes définitifs. Le travail de toute une équipe, à commencer par le atout numéro un : l'international israélien Moanes Dabbur. Buteur pour ouvrir le score puis passeur décisif sur le troisième but autrichien signé Hwang Hee-Chan (67), Salzbourg n'a pas eu le temps de douter dans cette rencontre et pourra venir au Vélodrome sans aucune pression de résultat et avec une équipe remaniée. En clair, c'est un boulevard pour la future qualification olympienne.Ils étaient 2700 supporters berlinois à faire le déplacement au Pays Basque, et la prestation des leurs n'a fait qu'accentuer les encouragements du parcage envers son équipe. Opposés aux, finalistes de l'édition 2011-2012, le Hertha Berlin ne s'est pas recroquevillé en défense, bien au contraire. Emmené par un José Angél Ziganda encore douteux dans ses choix tactiques, l' Athletic Club prend la pression dès les premières minutes, et encaisse un but suite à une tête de Mathew Leckie sur un centre de Mittelstadt (26). Mené au score, Bilbao obtient un penalty pour une faute sur Iñaki Williams . Sans trembler, Aritz Aduriz transforme la sentence (34). Hélas pour eux, le Hertha éteint à nouveau San Mamés dans la foulée grâce à Davie Selke (36). De quoi faire sortir les Basques de leurs gonds : un nouveau penalty est sifflé pour une main dans la surface berlinoise, et un nouveau but est transformé par Aduriz (66). En fin de match c'est finalement Williams qui offre la victoire aux locaux.Après avoir battu deux fois l' OGC Nice , son principal rival dans ce groupe K, la Lazio avait-elle vraiment besoin d'aller remporter une nouvelle victoire contre le modeste Vitesse Arnhem . Non, pas vraiment. De son côté, le collectif batave devait-il se décarcasser en Italie en sachant qu'une victoire niçoise les éliminait de toute manière de la compétition ? Peut-être un peu plus. C'est sûrement pour cela que le milieu offensif Bryan Linssen est parvenue à débloquer le tableau d'affichage peu avant le quart d'heure de jeu. Histoire de croire encore à l'exploit possible lors de la dernière journée à Arnhem. Oui mais voilà : d'une, Mario Balotelli a mis Nice dans le sens de la marche, et de deux, la Lazio ne souhaitait pas s'incliner à domicile. Résultat : une égalisation signée Luis Alberto d'une magnifique reprise de volée sur un service de Basta (42). Le reste ? Une succession de phases de possession d'un côté comme de l'autre, sans réelle envie. En réalité, un nul qui satisfait tout le monde.