Villarreal braque l'Atlético

Atlético 0-1 Villarreal

Bordel.Tout était parfait et l'occasion était presque trop belle. Une utopie même. Deux jours après la victoire du Barça à Madrid face au Real (3-2) , l' Atlético commençait même à rêver d'une remontée inespérée sur le voisin ennemi. Voilà comment boire la tasse.Face à Villarreal mardi soir, les hommes de Diego Simeone ont été séchés en fin de match sur une perte de balle moisie de Filipe Luís conclue par Soriano à huit minutes de la fin du temps réglementaire (0-1) et ont surtout payé les nombreuses occasions gâchées tout au long de la rencontre. Oui, ça fait tache et ça file aussi une belle occasion à Séville de revenir en cas de victoire jeudi soir face au Celta Vigo . L' Atlético n'avait plus perdu depuis le 26 février dernier et une défaite contre le Barça De son côté, la bande de Fran Escribá reprend un point d'avance sur Bilbao qui recevra le Bétis également jeudi soir.