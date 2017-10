Villarreal s’attaque aux pigeons

Vidéo

D’après, le club du Villarreal CF a annoncé ce jeudi avoir déployé un dispositif contre les pigeons. Les « rats ailés » se sont en effet multipliés aux alentours du stade de la Ceramica, où ils nidifient et qu’ils salissent régulièrement. Plus grave encore, les pigeons sont accusés de dévorer les graines qui servent à planter le gazon du terrain de Villarreal, ainsi que de filer des maladies aux malheureux supporters.Le sous-marin jaune a donc décidé de sortir l’artillerie lourde, en augmentant les effectifs de ses rapaces chasseurs de vermines, et en se munissant d’ultrasons destinés à faire fuir ces maudits piafs.