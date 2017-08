Villa, retour vers le futur

C’est la grosse bombe de la liste donnée par Julen Lopetegui ce vendredi midi : David Villa fait son grand retour en équipe nationale d’Espagne, plus de trois ans après sa dernière apparition sous le maillot ibère. Une nouvelle qui rend les plus nostalgiques très heureux, mais qui pose aussi quelques questions sur l'actuel niveau du joueur.

Le rêve américain

Un retour pour guérir

Par Antoine Donnarieix

Tout s’était terminé par des larmes de tristesse et de désespoir. Ce 23 juin 2014, dans l’Arena da Baixada de Curitiba, la 57minute du match entre l' Espagne et l' Australie est gravée dans le marbre. Pourtant, Vicente del Bosque ne se rend pas compte de l’impact du changement auquel il est en train de procéder. Juan Mata entre, David Villa sort, et ce dans l’indifférence la plus totale. Pourtant, il s'agit bien là de la dernière cape internationale de David Villa , le meilleur buteur de l'histoire de, qui avait annoncé peu avant la rencontre sa probable fin de carrière internationale. En l’occurrence, l' Espagne est déjà éliminée de la Coupe du Monde, mais l'Asturien met les formes pour sa 97sélection. D'une subtile madjer sur un centre de Juanfran , le buteur ouvre le score pour la, portant son total de buts à 59. Des statistiques folles, qui prouvent combienaimait embrasser ce maillot si prestigieux avec fougue. Mais depuis ce vendredi midi, «» peut écrire une nouvelle page de sa romance avec l’ Espagne . Une 98cape est en vue et, qui sait, un 60but. Un voyage dans le temps financé par une production américaine, mais sans le docteur Emmett Brown ou Marty McFly.Si ce retour de Villa est devenu possible, c’est avant tout du fait de la volonté du joueur lui-même. Car lors du fiasco espagnol au Brésil , le son de cloche n’était pas tout à fait similaire. «, expliquait la récente recrue du New-York City FC en conférence de presse après le match face aux» Un état d’esprit situé entre la mélancolie et la tête des mauvais jours, élimination de l’ Espagne dès le premier tour oblige.Sur Twitter aujourd’hui, les mots de l’anciendu FC Valence et du Barça sont teintés d’une joie immense. «» Deux phrases un peu trop classiques, mais qui résument le parcours du joueur pour arriver à retrouver une place parmi les 23 d'une sélection avec laquelle Villa a été sacré champion du monde en 2010 et double champion d’Europe en 2008 et 2012. Installé depuis trois ans aux Etats-Unis après un cours passage à Melbourne, Villa s’est rendu indispensable au sein de sonet garde sa griffe légendaire : une frappe de balle enveloppée à souhait. Avec un sens du but intact, l’Asturien d’origine s’est même récemment offert son tout premier triplé en Major League Soccer lors du derby de la Grosse Pomme face aux voisins des, le 8 juin dernier (3-2). Une performance bienvenue pour Julen Lopetegui au moment de choisir son septième choix offensif pour les rencontres contre l’ Italie et le Liechtenstein En effet, dire que David Villa revient avec l’ Espagne pour être titulaire à la pointe de l’attaque serait trop ambitieux. Même si son début de saison est en demi-teinte à Chelsea , Álvaro Morata part avec une longueur d’avance et doit légitimement succéder à la génération des Torres et Villa , surtout après le mondial foiré de Diego Costa , progressivement mis à l'écart. Au Brésil Villa s’était d’ailleurs exprimé sur le sujet. «, expliquait-t-il avec raison.» Mais des titres, l’ Espagne n’en gagne plus depuis 2012, malgré une génération très talentueuse. Villa vient-il pour apporter à Morata cet instinct du tueur, cette soif de vaincre ? Si l'on utlise à nouveau la DeLorean, lors de l’Euro 2008, Villa était confronté à une pression médiatique énorme : devoir faire oublier la non-convocation de l’idole Raúl Gonzalez Blanco à toute l’Espagne. Décisif, son but contre la Suède qualifiait l'Espagne en quarts de finale de l'Euro 2008 et lançait définitivement la machine de Luis Aragonés . Puis en 2010, Villa marque le seul but du match contre le Paraguay et propulse pour la première fois son pays en demi-finale d'une Coupe du monde. Arriver à faire oublier un joueur comme Raúl , il fallait le faire. Villa l'a fait. Force est de constater que pour ces deux rencontres à venir, Morata possède un bon professeur. Surtout pour marquer des buts à Gigi Buffon.