Vigo tranquille contre Malaga

KC

Le Celta Vigo commence l'année 2017 de la plus belle manière.Après une probante victoire 4-1 sur le terrain de Valence en Copa del Rey, les hommes d' Eduardo Berizzo ont enchaîné cette après-midi avec un nouveau succès net et sans bavure, en championnat cette fois. Face à Malaga , une formation qui comptait le même nombre de points avant la rencontre, Vigo s'est imposé sur le score de trois buts à un. Dès la septième minute, Iago Aspas a mis les siens sur de bons rails au bout d'une contre attaque en dribblant le gardien adverse pour ouvrir le score.Au retour des vestiaires, c'est Daniel Wass , déjà buteur contre Valence, qui double la mise, avant d'être imité un quart d'heure plus tard par Fontas. Le but contre son camp du Danois dans les derniers instants ne changera rien, Vigo s'impose aisément.Suffisant pour revenir dans la première partie de tableau de la Liga.