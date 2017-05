Vigo à deux doigts du rêve

Un petit United rejoint la finale de la Ligue Europa. Malmenés en seconde période par le Celta Vigo, les Red Devils sont passés très près de la correctionnelle, mais joueront une finale de prestige à Solna face à l'Ajax.

Manchester United 1-1 Celta Vigo

Le Rash fort

Claudio mal vu

De la sueur, du sang et des larmes : à Old Trafford, on a vu deux combattants livrer une bataille intense, qui a attendu les toutes dernières secondes pour choisir son vainqueur. Et ce n'est pas le Vigo de Beauvue, mais bien l'United de Rashford qui rejoint l' Ajax en finale. Dur pour les Galiciens sur ce match retour, mais, ce soir, Manchester United avait trop d'expérience pour se faire éliminer.Bienvenue dans le. Enfin, surtout dans le théâtre, puisqu'en 2017 à Old Trafford, on peut entendre chanter les supporters adverses à l'occasion d'une demi-finale de Coupe d'Europe. Et que les visiteurs semblent plus accrochés à leur rêve de finale que leurs hôtes du soir, en témoigne un premier quart d'heure à sens unique. Manchester joue bas, Vigo fait parler son collectif et Aspas son pied droit. Mal pris par Darmian, l'Espagnol chauffe Romero pour une belle claquette. Sauf que les Galiciens ne le savent pas encore, mais Romero va continuer son échauffement tout seul. Pendant vingt-cinq minutes, United prend le jeu à son compte, à la suite du numéro d'otarie de Pogba et de ses quatre jongles pour lancer Rashford, trop court. Ce qui n'est pas trop court en revanche, c'est la tête de Fellaini. Et ses cheveux n'y sont pour rien, au contraire du centre de Rashford, sublime et déposé sur le front de la tige belge qui n'a plus qu'à mettre le front et le ballon au fond. 1-0, Manchester peut faire ce qu'il maîtrise le mieux : tenter d'enfoncer le clou immédiatement, à défaut reculer tranquillement pour attendre l'adversaire. L'occasion de voir Sisto frapper enroulé, Sisto frapper fort, Sisto centrer pour Wass, mais Vigo atteindre la mi-temps en position d'éliminé.Au fond, rien ne change vraiment pour le Celta qui reprend comme en première. Sauf que cette fois, lorsque les Mancuniens sortent, ils ne cherchent plus à tuer leur adversaire et on peut voir Mkhitaryan arrêter sa course pour attendre ses partenaires devant. Résultat, le ballon revient systématiquement devant les buts d'United et Old Trafford en vient à se lever lorsque Pogba obtient une petite faute défensive. Peut-être qu'il sait, le public rouge, que Vigo a toujours marqué à chacun de ses déplacements en Ligue Europa cette saison. Et qu'un pion promettrait une grosse pression sur les buts desde Mourinho. Corner après corner, le danger est écarté, jusqu'à cette tête maligne de Roncaglia pour ne pas faire mentir les statistiques. Cinq minutes à jouer, ça va être sanglant.De fait, tout le monde s'embrouille. Des poussettes, des grands mots et un M. Hategan qui ne fait pas dans le détail : rouge pour le buteur, rouge pour Bailly, et jouez messieurs. Lessont en feu, une saison entière de petite Coupe d'Europe pour ce moment. Un moment qui n'est pas loin de tourner au tragique quand, à cinq secondes du terme, Beauvue choisit de ne pas frapper et passe à Guidetti qui manque son contrôle. Non, vraiment, cette finale de Ligue Europa devait se refuser aux Lyonnais.