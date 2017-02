Viggo Mortensen représente San Lorenzo aux Oscars

0

Actor Viggo Mortensen showing off to repertor the badge of @SanLorenzo, his childhood football club at the #Oscars! pic.twitter.com/P1eLMalv4j — Sivan John (@SivanJohn) 27 février 2017

Another award ceremony, another chance for Viggo Mortensen to share the world his love for San Lorenzo #Oscars2017 pic.twitter.com/t1O3NDZ16d — Dani Towerwhite (@TowerwhiteDani) 27 février 2017

#MePasaSanLorenzo 🔵🔴🔵 Viggo, nominado a Mejor Actor, en los #Oscars con el pin cuervo. pic.twitter.com/7I4mqaHxEn — San Lorenzo (@SanLorenzo) 26 février 2017

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

D'origine danoise, Viggo Mortensen est né aux États-Unis, mais a passé son enfance en Argentine , où, évidemment, il n'a pas pu s'empêcher de tomber amoureux d'un club local. Et pas n'importe lequel : San Lorenzo, quinze fois champion d'Argentine.Si l'interprète d'Aragorn n'a pas la même aura que le pape François, autre grand fan de San Lorenzo, il n'hésite pas à se muer en ambassadeur du club argentin dès qu'il le peut. Justement, ce dimanche, c'était la cérémonie des Oscars, un des événements les plus suivis de la planète. L'occasion était donc trop belle pour ne pas faire un peu de pub pour son club.Nommé dans la catégorie « meilleur acteur de l'année » pour son rôle dans le film, il a profité d'une interview pour exhiber fièrement le badge de San Lorenzo. «» , a-t-il ajouté avant la cérémonie. Et comme l'homme a le souci du détail, il avait même pensé à épingler un corbeau – le symbole du club – sur son costume.