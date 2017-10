Vieira ne se sent pas prêt à entraîner les États-Unis

73

Patrick verra plus tard.Alors que l'entraîneur des État-Unis, Bruce Arena a rendu son costume après la débâcle des éliminatoires, Patrick Vieira a été interrogé sur la possibilité de le voir reprendre ce rôle à la tête du. Et le Français, qui coache actuellement le New-York City FC et s'était dit emballé à l'idée d'entraîner un jour la sélection américaine, a coupé court aux rumeurs., a-t-il confié au site de la MLSOu préférer avoir David Villa et Andrea Pirlo sous ses ordres plutôt que Jozy Altidore