Vieira met un vent aux verts

Alors, on attend encore Patrick ?Annoncé favori pour succéder à Christophe Galtier sur le banc des Verts, Patrick Vieira a déclaré avoir refusé le poste dans les colonnes du: «» .Une mise au point claire de l'ancien international français (107 sélections, 6 buts), en poste depuis janvier 2016 dans la filiale new yorkaise de Manchester City . Et un nouveau rateau pour l' ASSE , après l'abandon de la piste Celestini la semaine passée.Qui vivra Vieira ?