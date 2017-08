Videoton saute, Everton et le Milan assurent

1

AEK Athènes 3-0 (3-0) Club Bruges

Skënderbeu Korçë 0-0 (1-1) Dinamo Zagreb

Shkendija 0-1 (0-7) Milan

Marseille 3-0 (4-1) NK Domžale

Sporting Braga 3-2 (5-3) FH Hafnarjardar

Crvena Zvezda 2-1 (4-4) Krasnodar

Tout le monde est là.Tous les concurrents de Nice Lyon et Marseille sont connus. À propos de Bordeaux , les Hongrois de Videoton ont volé en éclat à domicile (0-4) après avoir tenu en échec le Partizan à Belgrade. Dans la même situation au coup d'envoi, l' AEK n'a pas connu même mésaventure, solide face au Club Bruges avec un petit coucou de la moustache d' Hugo Almeida dans les arrêts de jeu (3-0). Le Dinamo a assuré le service minimum en Albanie (0-0) pour assurer sa qualification, de même que le Milan (1-0), large après son set sec passé à Shkendija à l'aller.Si l'Étoile rouge de Belgrade (Crvena Zvezda en VO, 2-1) et l' Austria Vienne (0-1) se sont fait peur mais sont finalement passés, l' Athletic Bilbao et le Sporting Braga n'ont eux pas tremblé au moment de confirmer les options posées à l'aller. Plus au nord, à Rosenborg , la minute folle de l' Ajax n'a pas suffit, la faute à l'inévitable Lord Bendtner et au doublé d'Adegbenro en fin de match (3-2).Enfin, à noter le premier but sur sa première titularisation de Gylfi Sigurðsson avec Everton à Split (1-1).Pas de vacances pour le fils de Sigurð.