Vidéo et débats

Ce dimanche, l’Olimpico de Rome et le Mestalla de Valence ont été le théâtre de nouvelles polémiques liées à l’utilisation ou la non-utilisation de technologies pour aider le corps arbitral. Goal-line technology, VAR, erreur humaine... Doit-on laisser tranquille l’injustice ?

[ VIDEO] #LaLiga L'énorme erreur d'arbitrage contre le Barça ! Messi marque, le ballon franchit la ligne, mais l'arbitre ne valide pas le but !https://t.co/d62lNOpvGh — beIN Sports (@beinsports_FR) 26 novembre 2017

Busquets : « Le football doit avoir une part de roublardise »

L’excès de la VAR

Vidéo

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le football est un sport à part entière. Un sport qui déchaîne les passions, fait chavirer les cœurs et rend ivre de joie ou de tristesse quand un but est marqué. Au Mestalla ce dimanche, Messi a marqué un but qui aurait dû rendre lesheureux et lesmalheureux. Le souci, c’est que l’effet était inversé. Non,n’a pas marqué contre son camp, elle n’a tout simplement pas vu son but validé par le corps arbitral. Pourquoi ? Car le ballon n’avait pas franchi la ligne, selon leur humble avis d’êtres humains constitués d’un cerveau chacun. Les Catalans célèbrent donc un but non validé, et se mettent en danger dans leur fausse joie. Et en Espagne, la polémique enfle alors : pourquoi la Liga, au contraire de tous les autres grands championnats européens, n’utilise-t-elle pas laSi Messi avait inscrit ce but en cours de première période, au moment où le Barça dominait Valence de la tête et des épaules, le résultat final aurait-il débouché sur un match nul 1-1 ? Peut-être que oui, peut-être que non. En vérité, là n’est pas le cœur du problème. Depuis cette saison, la Liga constitue ce village d’irréductibles qui résiste tant bien que mal à l’envahisseur techonologique. Non, les arbitres ne portent pas des montres pour leur indiquer si la balle a franchi ou non la ligne de but. Et alors ? L’Espagne est-elle pour autant à critiquer car elle ne souhaite pas faire comme les autres ?En fin de rencontre, Sergio Busquets était au micro de beIN Sports pour analyser la fameuse action litigieuse. «, tranche le régulateur du Barça.» Le sang encore chaud, Busquets aurait pu se sentir lésé sur ce match. Et pourtant, le milieu de terrain s’est voulu mesuré dans sa réaction. Une intervention très juste de sa part.Pour aider à comprendre cette absence de frustration chez Busquets, il faut aller faire un tour du côté de la Serie A ce dimanche. En début de soirée, une Lazio en souffrance pensait tenir la victoire au Stadio Olimpico face à une pimpante Fiorentina. On joue la toute dernière minute du match, et Felipe Caicedo se rend coupable d’une faute discutable à l’égard de Germán Pezzela. En Italie, les arbitres possèdent la fameuse montre afin d’user de la, mais ils ont aussi le droit d’avoir recours à la VAR, l’assistance vidéo en cas de doute sur une décision arbitrale. Près de deux minutes après cette fameuse faute où personne ne semblait vraiment choqué par le contact, l’arbitre décide d’avoir recours à la VAR... et accorde le penalty à lasous les sifflets du public.Au-delà de l’égalisation florentine dans la foulée, l’utilisation de la VAR démontre ainsi les limites de la technologie : elle ralentit les prises de décision (parfois à la limite de l'aberration) et oblige l’homme à se conformer à ce que va lui dévoiler l’écran. Toute notion d’erreur est-elle pour autant effacée ? Non. La vidéo est censée aider les arbitres à diminuer leurs doutes. Dans ce cas-là, elle n'a non seulement pas diminué les doutes de l'arbitre, mais elle les a augmentés, puisque M. Massa n'avait en aucun cas vu de ses yeux une faute. D'ailleurs, quelques secondes après la faute de Caicedo, le portier de la Lazio, Thomas Strakosha, a réalisé une magnifique parade sur un ciseau acrobatique d'un joueur florentin. Que se serait-il passé si la Fiorentina avait marqué à ce moment-là ? L'arbitre aurait-il dû annuler le but pour donner penalty aux Florentins, pour une action qui avait eu lieu 30 secondes plus tôt ? Deux cas, ceux de Mestalla et du stadio Olimpico, qui donneront autant d'arguments aux pro et aux anti-assistance vidéo, pour un débat sans fin.