Vidal et Vargas assomment le Cameroun

Cameroun 0-2 Chili

FL

Encore la vidéo, toujours la vidéo. Après Mexique-Cameroun , c'est l'autre match de la Coupe des confédérations entre le Cameroun et le Chili , ce dimanche soir, qui a été marqué par une décision arbitrale annulée par un recours à la technologie (testée par la FIFA durant toute la compétition).Juste avant la mi-temps, Eduardo Vargas délivre le Chili . Mais l'arbitre fait appel à l'assistance vidéo, et au bout d'une minute de latence, la décision tombe : hors-jeu au moment de la passe de Vidal.La rencontre avait été précédée d'un hommage à Marc-Vivien Foé, décédé à la suite d'un malaise en plein match, lors de Colombie-Cameroun, le 26 juin 2003 à Lyon. À la 16, Adolphe Teikeu croit donner l'avantage aux Lions indomptables, mais l'arbitre annule le but pour une faute peu évidente de Vincent Aboubakar sur Arturo Vidal.Un but annulé partout en première période, le deuxième acte est plus fermé. Finalement, le Chili parvient à tromper la vigilance de Fabrice Ondoa à la 81. Auteur de plusieurs parades de grande classe, le gardien camerounais s'incline sur une tête de Vidal – servi par un centre d'Alexis Sánchez. Dans les derniers instants, Eduardo Vargas plante le but du break qui scelle la victoire de la, 2-0.