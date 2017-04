Vidal allume l'arbitre

0

AA

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un pénalty manqué, une expulsion et un but marqué : Arturo Vidal aura, quelque part, été le anti-héros de cette double confrontation entre le Real Madrid et le Bayern Munich.Après la rencontre de ce mardi soir, le Chilien l'avait tout de même mauvaise envers l'arbitre, Victor Kassai. En zone mixte, le milieu de terrain n'a pas hésité à dire que le match aurait pris une autre tournure sans cet arbitre : «» a-t-il affirmé.Être moins que les locaux, c'est peut-être un peu normal quand tu fais quatre attentats par match, non ?