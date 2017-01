Vibrant hommage rendu à l'épouse décédée de Thomas Buffel

0

Onze liefste prinses heeft ons deze nacht verlaten.. 😥 er zijn geen woorden voor, ze heeft tot het einde nog gevochten, zonder ooit te klagen, ze was zelf nog altijd bezorgd om een ander! We zagen haar zo graag 😢 Ze heeft ons allen geïnspireerd, en het is nu aan ons om haar positiviteit verder uit te dragen. Une photo publiée par Thomas Buffel (@thomasbuffel19) le 26 Janv. 2017 à 0h58 PST

La chair de poule.Pas d'autres mots pour qualifier la sensation ressentie ce samedi lors de la vingt-quatrième journée de Jupiler Pro League. Sur la pelouse du stade Achter de Kazerne, le FC Malines reçoit le Racing Genk de Thomas Buffel , endeuillé par la mort de son épouse, survenue trois jours plus tôt. Le jeudi 26 janvier, Stéphanie De Buysser a perdu le combat qu'elle menait depuis trois ans contre le cancer. Le capitaine genkois, ancien international belge n'était évidemment pas présent.A l'annonce du décès, les hommages se sont multipliés partout dans le monde du football belge. Sur le terrain, le club de Malines a organisé une minute de silence avant le coup d'envoi de la partie. Pendant qu'un écran géant diffusait une photo de la défunte, joueurs, staffs et publics se sont recueillis dans un silence assourdissant.Pendant la dix-neuvième minute, qui correspond au numéro du maillot de Thomas Buffel , le match s'est de nouveau interrompu, après que les supporters genkois aient déployé des banderoles noires en signe de deuil. Tous les joueurs se sont alors arrêtés au son d'un puissantprovenant du parcage. Dans les rangs malinois, on a également pu apercevoir des messages de condoléances.Sur le terrain, Malines s'est imposé dans le money time grâce à un but du capitaine Seth de Witte à la 89. Pour l'anecdote.