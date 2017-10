Vertonghen privé de son numéro 97

JB

La FIFA vient casser l'ambiance.À 30 ans, le défenseur de Tottenham Jan Vertonghen est sur le point d'atteindre les 97 sélections, pour devenir le joueur le plus capé de l'histoire des Diables Rouges devant Jan Ceulemans. Afin d'amener un peu de folie à cet évènement, l'habituel numéro 5 voulait marquer le coup en enfilant un maillot floqué du 97.Les tuniques ne pouvant normalement dépasser le 23 pour ce type de matchs, la fédération belge avait fait une demande de dérogation auprès de la FIFA pour que le souhait du grand Jan puisse se réaliser. Malheureusement pour lui, cette dernière a tout bonnement décliné la requête et l'ancien joueur de l' Ajax ne pourra s'offrir ce petit plaisir.Bizarrement, quand il s'agit de mettre le nez dans le bourbier qatari, on sent l'instance internationale un peu moins intransigeante.