Vertonghen absent deux mois

Certains passent leur hiver avec la peur de se rétamer sur un trottoir verglacé. Jan Vertonghen , lui, se demande tout simplement dans combien de temps il finira à l'hôpital.Coup dur pour le défenseur belge des Spurs. Ses cris de douleurs contre West Bromwich ce week-end n'étaient pas feints. Le défenseur de 29 ans s'est déchiré les ligaments de la cheville gauche, les mêmes qui l'avaient éjecté des terrains pendant l'Euro. Les médecins du club lui ont prédit entre deux et trois mois d'absence. Unqui n'est pas sans rappeler l'hiver dernier, quandJan avait été écarté des terrains pendant douze semaines . Cette fois-là, c'étaient les ligaments du genou qui avaient morflé.Vertonghen manquera donc la double confrontation contre la Gantoise en Europa League et il est plus qu'incertain pour un retour en équipe nationale à la fin du mois de mars.Entre sa nouvelle absence prolongée et le départ de Witsel en Chine Roberto Martinez risque de tellement devoir remanier son équipe que les Belges s'attendent d'ores et déjà à batailler pour arracher le nul face à la Grèce . Comme au bon vieux temps.