Vers une fin de la domination espagnole en C3 ?

Vainqueurs de cinq des sept éditions de Ligue Europa, les clubs espagnols se sont fait une habitude de régner sur la C3. Une domination qui pourrait s’arrêter net dès ce jeudi soir.

Les Espagnols obligés de s’entre-tuer

L'Europe unie contre l'Espagne

Par Steven Oliveira

Habitués à rouler sur la Ligue Europa, les clubs espagnols se sont fait surprendre lors des seizièmes de finale aller et aucune des trois équipes engagées n’est confiante au moment de jouer son match retour. Si Villarreal est déjà éliminé après sa défaite 4-0 au Madrigal face à l’ AS Roma , le Celta Vigo est, lui, bien mal en point après avoir perdu 1-0 à domicile face au Shakhtar Donetsk . Seul l’ Athletic Bilbao a légèrement sauvé l’honneur en s’imposant 3-2 à San Mamés face à l’ APOEL Nicosie . Une victoire un brin chanceuse, tant les Basques se sont fait dominer par des Chypriotes loin d’être éliminés. Bouffés par leurs adversaires, les clubs espagnols ont prouvé qu’ils n’étaient plus les rois de la C3, et les huitièmes de finale de la compétition pourraient même se jouer sans eux pour la première fois depuis le lancement de la Ligue Europa.12 mai 2010, après trente-huit éditions sous le nom de Coupe de l’UEFA, la C3 connaît sa première finale sous son nouveau format de Ligue Europa. L’ Atlético de Madrid et son duo d’attaque Diego Forlán- Sergio Agüero remportent en prolongation face à Fulham leur premier trophée européen depuis leur victoire en Coupe des coupes (C2) en 1962. Le début d’une domination presque totale des clubs espagnols qui remporteront cinq des sept éditions de Ligue Europa, s’offrant même une finale 100% hispanique en 2012 entre l’ Atlético de Madrid et l’ Athletic Bilbao (3-0). Si l’emprise de l’ Espagne sur la Ligue Europa se repère en un coup d’œil au palmarès, elle est encore plus impressionnante lorsque l’on observe en profondeur les sept éditions de Ligue Europa.De fait, depuis 2009-2010 les seizièmes de finale étaient une petite balade pour l’ Espagne , qui a vu seulement cinq de ses vingt et un ressortissants rater leur ticket pour les huitièmes. Autre preuve de la domination hispanique sur la nouvelle C3, seulement huit clubs espagnols se sont fait éliminer de la compétition par une équipe européenne non résidente en Espagne. Les treize autres ont soit remporté la compétition, soit perdu face à des compatriotes. Les saisons 2011-2012 et 2013-2014 étant ledes clubs espagnols, qui ont dû s’éliminer entre eux, les autres équipes européennes étant incapables de le faire. Alors, comment expliquer que les clubs ibériques galèrent autant en Ligue Europa cette année ?Absent cette saison en raison de sa présence en Ligue des champions, le FC Séville , triple champion en titre de Ligue Europa, auraitaugmenté les chances de l’ Espagne en C3. Mais, avec le Celta Vigo (9de Liga avec un match en moins), Bilbao (8) et Villarreal (6), les Espagnols était armés pour faire bien mieux que leurs faibles performances des matchs aller. Si on ajoute la défaite 4-0 du Barça sur la pelouse du Paris Saint-Germain, l’argument de la baisse de niveau de la Liga peut être avancé. En réalité, c’est le contraire. Alors qu’habituellement un vrai fossé sépare les équipes abonnées au Top 8 et les autres, cette année, dans le sillage de la saison dernière, les cartes ont été rebattues, et l’écart de niveau s’est resserré. Preuve en est avec la septième place d' Eibar ou encore la bonne saison du promu Alavés (11) capable d’aller décrocher une victoire au Camp Nou en début de saison. Plus que jamais, aucun match n’est facile en Liga cette saison et les entraîneurs ne peuvent pas se permettre de faire reposer certains joueurs le week-end pour être en forme en Ligue Europa.Ainsi, Valence (15), et dans une moindre mesure l’ Atlético (4, avec six points de retard sur le Barça , deuxième, ndlr) pâtissent de la hausse de niveau des «» équipes qui n’arrivent plus le jour de match en victime expiatoire, mais bien avec l'envie de renverser l’adversaire par le jeu. Sur la scène européenne, on retrouve la même idée. À force de se faire dérouiller par les clubs espagnols, leurs voisins européens ont développé une haine des hispaniques et chaque équipe qui affronte un club espagnol débarque avec un surplus de motivation pour ainsi casser l’hégémonie totale qui dure depuis maintenant trois ans. À Bilbao et Vigo de renverser leur adversaire du soir et prouver que les Espagnols ont toujours soif de victoire et ne comptent pas laisser aussi facilement les clefs de leur C3.