Vers une Copa Panamericana ?

Nous sommes en 2016 et tous les continents de la planète foot ont chacun leur fédération. Tous ? Non, car l'Amérique fait encore de la résistance avec sa division Nord-Sud. Mais pour combien de temps encore ?Et si la Copa America Centenario qui s'est tenue aux Etats-Unis l'année dernière n'était pas une compétition fantoche mais le prémisse de l'avenir du football outre-atlantique ? A en croire les informations de, un tournoi panaméricain coorganisé par la CONCACAF et la CONMEBOL pourrait voir le jour à l'horizon 2020. L'édition du centenaire de la Copa America avait rapporté 400 millions de dollars de revenus, mais selon Patrick Nally, pionnier du sponsoring sportif au sein de la FIFA, une bonne gestion du dossier permettrait de dépasser la barre du milliard de dollars.Pour autant, une disparition de la Gold Cup (gérée par la CONCACAF) et de la Copa America (sous l'égide de la CONMEBOL) n'est pas à l'ordre du jour. L'espace entre deux éditions serait simplement remanié, afin de permette au tournoi panaméricain de se tenir sur une base quadriennale.Si ça se concrétise, on attend avec impatience le but de Mickaël Tacalfred à la 91lors de la finale Guadeloupe- Argentine