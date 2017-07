Vers une académie PSG à... Saint-Germain en Laye ?

1

Laisser des miettes.Alors que le PSG devrait rejoindre son nouveau complexe flamboyant à Poissy vers 2020, le club prépare déjà l'après. Ce déménagement suscite plusieurs polémiques, notamment celle de la perte de son ancrage par le PSG s'il venait effectivement à quitter le Camp des Loges situé à Saint-Germain-en-Laye.Pour calmer les contestations, le PSG avait d'abord annoncé laissé ses équipes de jeunes au Camp des Loges, avant de revenir sur cette décision. Cette promesse non tenue a agacé non seulement les supporters mais aussi la mairie de Saint-Germain. Du coup, pour maintenir un lieu avec son berceau historique, le club pourrait implanter une académie PSG. Une curieuse décision puisque les onze académies PSG existantes sont parsemées aux quatre coins du monde, notamment pour élargir la base de fans et former des jeunes pousses dans les mêmes conditions qu'au centre de formation.Dans la foulée, Emmanuel Macron a déclaré ouvrir prochainement une ambassade de France à Châteauroux.