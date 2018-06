Vers un trio Mbappé-Griezmann-Dembélé face à l'Italie

SB

D'après, qui s'est appuyé sur les dernières mises en place tactique de Didier Deschamps , les Bleus devraient débuter en 4-3-3 ce soir à Nice face à l'Italie (21h), avec un trio d'attaque Mbappé-Griezmannn-Dembélé.Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé devraient animer les côtés autour d' Antoine Griezmann , en position d'avant-centre, avec des libertés de déplacements et des permutations pour les trois attaquants français. Au milieu, on se rapprocherait du trio type avec le retour de Kanté en sentinelle et Pogba à gauche. Tolisso occuperait une nouvelle fois le côté droit de ce trident, et semble s'installer à ce poste.En défense, Rami et Umtiti seraient une nouvelle fois titularisés, au détriment de Varane tout juste rentré dans le groupe et Kimpembe, éternel remplaçant. Pavard et Hernandez sont pressentis pour occuper les postes de latéraux, alors que Hugo Lloris sera de retour dans les cages.: Lloris - Hernandez, Umtiti, Rami, Pavard - Kanté, Pogba, Tolisso - Mbappé, Griezmann, Dembélé.