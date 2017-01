Vers un rapprochement OM-Consolat ?

0

Pas d'inquiétude, il ne s'agit pas d'une fusion pour devenir le boss ultime de la région PACA, contrairement à ce que le PSG peut craindre en Île-de-France À en croire le site, l' Olympique de Marseille et Marseille Consolat auraient entamé des pourparlers en lien avec la formation des jeunes talents locaux.Ce partenariat naissant contiendrait des clauses de priorité entre les deux parties. Ainsi, certains olympiens seraient prêtés à Consolat en National, où le niveau est plus élevé qu'en CFA. En échange, l'OM serait prioritaire pour recruter les meilleures pépites de son voisin des quartiers Nord.Du côté de Consolat, un autre rapprochement pourrait voir le jour, mais avec le club de Bel-Air, véritable éleveur de champions dans la cité phocéenne. Naîtrait une super-structure de formation à Marseille, dont les meilleurs éléments intégreraient en priorité son noyau A de l'OM à la fin de leur formation. Une trajectoire prédéfinie qui limiterait la concurrence de clubs comme Nice Monaco et Toulouse.Et si la nouvelle devise des Marseillais devenait «» ?