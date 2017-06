Vers un possible échange Cuadrado-Matuidi ?

HL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Cela pourrait être la prochaine tendance du mercato de cet été : le retour au bon vieux troc.Avec la montée constante des indemnités de transfert ces dernières années, le PSG et la Juventus pourraient remettre au goût du jour une pratique devenue plutôt rare : l'échange entre deux joueurs. Les dirigeants des deux clubs réfléchissent effectivement à l'idée d'un échange entre le Colombien Juan Cuadrado et Blaise Matuidi Certainement inspiré par la nuit de mercato en NBA complètement dingue , Mino Raiola, agent des deux joueurs, a émis cette proposition aux deux formations. Elles y songent très fortement d'après le quotidien italien, leLe club parisien ne semble pas vouloir retenir outre-mesure l'international français de trente ans, qui sera en fin de contrat en juin 2017. De plus, le coach parisien, Unai Emery , apprécie tout particulièrement la polyvalence de l'ailier de la Juve.Leavance même que Matuidi aurait déjà trouvé un accord avec la Vieille Dame. Il l'aurait annoncé à ses proches en marge du mariage de Javier Pastore , si l'on en croit RMC Sport À l'aise, Blaise.