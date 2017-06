Vers la fin des matchs rejoués en Cup ?

1

Calendrier de l'après.La Fédération anglaise de football et la Premier League réfléchissent ensemble sur la reconstruction des calendriers en Angleterre . Une réflexion qui devrait aboutir sur la fin desen Cup, ces matchs rejoués en cas de nul à partir du troisième tour. Derrière cela, l'idée est d'alléger les calendriers d'une part, mais aussi de mieux rentabiliser les samedis et les dimanches, jours les plus fructueux en matière de retombées financières pour les droits TV et parfois occupés par des matchs de Coupe.La FA souhaiterait aussi mettre en place une trêve hivernale pour favoriser la sélection nationale, mais cela risque d'être plus compliqué à mettre en place, leétant une tradition quasiment immuable en Angleterre Les Anglais veulent enfin faire comme tout le monde.