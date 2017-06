Vers la fin des avantages fiscaux du Qatar en France ?

1

L'actionnaire du PSG est dans l'oeil du cyclone.Alors que le Qatar fait l'actualité internationale suite à l'annonce par l'Arabie Saoudite, l'Egypte, les Emirats arabes unis, le Yémen et le Bahreïn de la rupture de leurs relations diplomatiques et commerciales avec l'État du Golfe, François Bayrou a annoncé vouloir mettre un terme à la fin des avantages fiscaux du Qatar en France.En 2008, le Qatar et la France ont signé une convention dans laquelle est prévue que les entités publiques du Qatar soient exonérées d'impôt sur leurs plus-values immobilières effectuées en France. Une situation qui ne peut plus durer selon François Bayrou, nouveau ministre de la Justice : «De quoi remettre en cause les investissements du Qatar au PSG ? Notamment sur ses nouvelles infrastructures ?