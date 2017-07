Verratti signe un contrat de 30M d'euros avec Nike

AH

On se console comme on peut.Après avoir entendu ce jeudi les dirigeants du Barça qualifier son transfert d'impossible, Marco Verratti va pouvoir essuyer ses larmes dans des billets. À défaut de signer en Catalogne, le milieu italien de 24 ans a paraphé un juteux contrat avec l'équipementier Nike selonArrivé en fin de contrat chez Puma, Petit Hibou a donc opté pour le gérant américain et touchera trente millions d'euros pour porter les pompes à la virgule. Un contrat énorme qui fait de lui un des joueurs les mieux payés d'Europe par un équipementier. De retour aujourd'hui à l'entrainement, Verratti va pouvoir sortir ses plus beaux souliers.Allez, encore deux autres contrats comme ça et Verratti pourra payer sa clause libératoire lui-même.