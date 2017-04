0

Leonardo Jardim a clairement fait l'impasse hier sur la demi-finale de Coupe de France entre le PSG et Monaco (5-0) . Alors que son équipe est encore engagée en Ligue des Champions et lutte pour le titre en Ligue 1, l'entraineur portugais a fait le choix de n'aligner aucun titulaire habituel.Pour Marco Verratti, le club de la principauté «» et le milieu de terrain du PSG se met à la place de ses adversaires : «» .Pour toutes les fois où l'Italien a manqué de respect à ses adversaires...