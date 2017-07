Verratti affiche Trapp

Très bien la préparation Kevin ..continue comme ça avec le meme esprit😂😂 @kevintrapp Une publication partagée par Marco Verratti (@marco_verratti92) le 12 Juil. 2017 à 3h00 PDT

Pourquoi tu t'affiches, frère ?Si Marco Verratti a tout tenté pour quitter le PSG cet été, le milieu italien est toujours parisien et devrait le rester. Même le FC Barcelone, principal courtisan du petit hiboux, a reconnu que son transfert semblait impossible. Alors pour noyer sa déception, l'Italien balance ses coéquipiers.Le numéro 6 du PSG a publié une vidéo sur son compte instagram, vraisemblablement volée à Kévin Trapp. On y voit le portier allemand se filmer en train de courir sur un tapis de course, avant de s'éclater la tronche et de finir .... au tapis. «» s'est permis Verratti.En attendant, le Barça s'active sur Paulinho.Marco !