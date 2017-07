Verra-t-on un jour un footballeur au Panthéon ?

Avec l’arrivée de Simone Veil et de son mari, le Panthéon comptera bientôt soixante-dix-sept âmes en son antre. Parmi elles, aucun sportif. Et si le Panthéon portugais a bien accueilli la légende Eusébio, il semble plus compliqué de voir le corps de Zidane côtoyer les dépouilles de Voltaire, Victor Hugo et compagnie dans le futur.

Dépasser le football

L’homme idéal

Par Robin Richardot

Propos d'Olivier Le Naire recueillis par RR

La foule viendra s’amasser sur la place du Panthéon. Comme un dernier adieu du peuple lancé à Simone Veil. Poussé par la pression populaire et une pétition qui a recueilli des dizaines de milliers de signatures, Emmanuel Macron a décidé de rendre hommage à cette grande dame de la politique en lui ouvrant les portes du Panthéon avec son mari. Une décision ne rencontre quasiment aucune contestation tant la carrière de Simone Veil est saluée par tous. Bref, l’ancienne ministre de la Santé a mérité la reconnaissance de la patrie. Elle sera en plus bien accompagnée. Mis à part son mari, la femme au chignon retrouvera dans la grande église de la Montagne Sainte-Geneviève des résistants, des hommes politiques, des écrivains, des scientifiques et même un évêque. Du beau monde certes, mais aucun footballeur, ni même aucun sportif, ne se trouve dans les caveaux. Mais peut-être que cela viendra.Cela est déjà le cas au Panthéon portugais. La dépouille de la légende Eusébio y repose depuis juillet 2015, car la «» était devenue une icône des «» (fado, football et Fatima) du Portugal . En France , c’est sans doute Raymond Kopa qui a été le footballeur le plus légitime pour postuler une entrée au Panthéon. À sa mort, certains avaient appelé à ce que la légende du Real Madrid et du Stade de Reims intègre le prestigieux bâtiment. Finalement, ce n’est ni au Panthéon ni aux Invalides, mais bien au paisible cimetière de l’Est d’ Angers que repose le «» . «» , prévenait Philippe Bélaval, président du Centre des monuments nationaux. Olivier Le Naire, journaliste et auteur du livre, va dans le même sens. «» , explique celui qui a aussi rédigé le texte de l’audioguide du Panthéon.Mais rien d’impossible selon ce spécialiste. «» , affirme le journaliste. «» , ajoute-t-il. Et quand on voit la demande populaire qu’il y a eu pour l’ancienne ministre de la Santé, deuxième personnalité préférée des Français au dernier classement du, on se dit que faire entrer au Panthéon Zinédine Zidane , premier du classement à six reprises, ne devrait pas être difficile. «» , coupe Olivier Le Naire.Faire entrer un footballeur au Panthéon serait donc un signe très fort. Mais le principal problème est de trouver un candidat qui tienne la route. Quel serait le portrait idéal donc ? «» , insiste Olivier Le Naire. Raymond Kopa ? Laissons-le tranquille à Angers Zinédine Zidane ? Visiblement un doublé en finale de Coupe du monde ne suffit pas à s’attirer la reconnaissance de la patrie. Alors Lilian Thuram ? Le défenseur s’était déjà vu remettre la Légion d’honneur par François Hollande qui avait autant salué le talent du joueur que son engagement contre le racisme. «» , relativise Le Naire.Et puis une entrée au Panthéon ne se fait pas comme ça. Car un tel événement est éminemment politique. Si un président choisit de panthéoniser quelqu’un, c’est pour rendre hommage à cette personne, faire valoir son action et montrer les valeurs qu’il compte mettre en avant. «» , prévient le journaliste. L’autre problème concerne les vices du football. Si la solidarité et l’esprit d’équipe sont de belles valeurs, la frontière avec le côté obscur, où règnent l’argent et les lobbies, n’est jamais très loin. Trouver un candidat plein de vertus sera donc de plus en plus compliqué. Mais Olivier Le Naire y croit toujours : «