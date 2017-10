Vermaelen : « Je n’ai jamais pu négocier mon départ »

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On peut être joueur du Barça et ne pas en être heureux.Sélectionné par Roberto Martinez pour les deux derniers matches de qualifications au Mondial 2018, le Belge Thomas Vermaelen en a profité pour exprimer sa frustration au Barça., déplore le défenseur, présent en conférence de presse mercredi.» Pire encore, le défenseur de 31 ans, qui n’a pas joué la moindre minute cette saison, ne peut pas non plus jouer avec la réserve, puisque cette dernière figure dans les divisions nationales.A ce rythme-là, la coupe du Monde est plus que compromise pour l’ancien ténor de la défense d’Arsenal. Surtout lorsque le sélectionneur des Diables Rouges indique que le temps de jeu deviendra un facteur important à partir de mars prochain. «Réponse : Josep Maria Bartomeu.