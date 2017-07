Veretout proche d'un retour chez les Verts

1

En Vert et contre tout.Prêté l'an dernier à Sainté, Jordan Veretout pourrait revenir très rapidement dans le Forez alors qu'il était retourné à Aston Villa à la fin de la saison. Une conversation avec Óscar García y serait pour beaucoup selon. Le coach espagnol a insisté pour voir le milieu de terrain dans son effectif, à la suite de ses prestations convaincantes sous Galtier. L'ancien Nantais pourrait donc signer un contrat de quatre ans dans la Loire et pourrait devenir la troisième recrue stéphanoise de ce mercato, après Diony et Janko.Il faut bien ça pour compenser le départ de Fabien Lemoine