Ventura ouvre la porte à un retour de Balotelli

0

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'hymne italien ? Ça fait plus de deux ans et demi que Mario Balotelli n'y a plus goûté avant une rencontre internationale. La dernière sélection de l'Italien avec laremonte au Mondial brésilien.Entre-temps, le joueur a pas mal galéré à Liverpool , puis à l' AC Milan . Mais son arrivée à Nice a signé son retour au premier plan. Cette saison, Super Mario a déjà inscrit dix pions et ne devrait pas s'arrêter là. De quoi susciter l'intérêt de Giampiero Ventura , le sélectionneurDans une interview à la chaîne italienne Mediaset, il a laissé entendre qu'il pourrait sélectionner prochainement le Niçois : «En même temps, compte tenu de la situation actuelle de Simone Zaza , du départ de Graziano Pellè vers la Chine et des performances en demi-teinte d'Éder avec l' Inter , difficile de ne pas envisager l'option Balotelli.