Ventura : « après la défaite contre l’Espagne, nous sommes restés concentrés » .

Un bon score à l’italienne.Suite à la raclée contre l’ Espagne , la victoire d’une courte tête (1-0) de laface à Israël a soulagé les troupes et leur sélectionneur Gianpiero Ventura. Mais on ne peut pas dire que cela les satisfait pleinement non plus.» , déplore le coach. «» , s’encourage l’ancien entraîneur du Torino , pour laBien que la presse italienne semble elle aussi soulagée, les doutes subsistent quant à la fraîcheur physique de l’effectif et à l’impact moral de la correction à Madrid de samedi dernier (3-0). «» , se défend leEn revanche, Ventura cible un manque de profondeur dans le jeu transalpin hier, face à la 70e nation du classement FIFA : «» , concède-t-il.Il faudra être au moins aussi lucide pour les barrages.