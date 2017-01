Vendredi 13 : 13M d'€ à Super Loto et 61M à EuroMillions !

Pour le premier vendredi 13 de l'année 2017, la FDJ® propose un Jackpot exceptionnel de 13 millions d'euros avec le Super LOTO® et une grosse cagnotte à 61 millions d'euros chez Euro Millions

Vendredi 13 = 74 Millions de cagnottes

Considéré comme le jour fétiche des joueurs, le Vendredi 13 voit généralement plusieurs gros jackpots organisés chez la FDJ®. Ce sera encore une fois le cas en ce vendredi 13 janvier puisque la FDJ® met en jeu, tandis qu'uneVous souhaitez jouer en ligne sur FDJ.fr, que ce soit au au Super LOTO® ou à l'Euro Millions® ?et vous pourrez valider vos grilles en quelques clics.vous permet de retirer très rapidement vos gains en demandant leur virement sur votre compte bancaire, d'avoir accès à des Bonus et des promotions exclusifs et de jouer à toute la gamme des jeux de tirage et de grattage de La Française des Jeux (Goal!®, Millionnaire®, CASH®, Bingo Live!®, le KENO®, etc.).Pour jouer en ligne aux jeux de la FDJ, il n'y a qu'une seule adresse,, qui est le site officiel de la Française des Jeux et le seul site Internet à permettre aux joueurs de faire leurs grilles de Super LOTO® ou d'Euro Millions® en quelques clics depuis leur ordinateur ou mobile (smartphone, tablette, etc.).- Créez ensuite votre compte joueur en quelques minutes- Faites un dépôt (minimum 5€)- Validez vos grilles Super LOTO® (ou Euro Millions®) pour les tirages exceptionnels de ce endredi (une grille Super LOTO® ne coûte que 2€, une grille d'Euro Millions® ne coûte que 2,50€)Vous aurez accès auxun peu après le match Lille-Sainté.Bonne chance à tous !