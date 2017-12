Vbet : un nouveau site de paris sportifs va se lancer en France

Ça y est c'est officiel, le site de paris sportifs Vbet va se lancer bientôt en France avec un bonus de bienvenue sans doute très intéressant

Le Bonus

Les Cotes

La Diversité des paris

Le Site

Les Paris en Live

Le Service client

le Bonus den'est pas encore connu mais il pourrait s'agir d'un Bonus de 100€ à l'inscription.Sur le marché britannique où il est déjà présent,offre de belles cotes, surtout sur les favoris. On peut donc s'attendre que les cotes de Vbet.fr seront dans la moyenne haute du marché.Dans sa version .com,propose de très nombreux sports mais tous ne seront pas autorisés en France par l'ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux En Ligne).On devrait néanmoins retrouver surles sports les plus pariés en France (le foot, le rugby à XV, le basket-ball, le tennis) mais aussi le baseball, le hockey, le volley, le foot américain, la boxe, le cyclisme, le golf, les sports mécaniques, le rugby à XIII, le snooker et le water-polo.La version française dedevrait ressembler à sa cousine britannique avec du violet comme couleur dominante.Très détaillé et fourni en matchs, le Live deest très apprécié des joueurs britanniques. On espère voir la même qualité de Live sur Vbet.frA venir...