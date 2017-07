Vasilyev calme le Real pour Mbappé

AS Monaco

Stoïque et serein, comme un mec qui a déjà empoché 170 millions d'euros depuis le début du mercato.Vadim Vasilyev a tenu à rétablir la position des Monégasques sur le dossier Kylian Mbappé. Lors de la présentation de Youri Tielemans et de Soualiho Meïté ce mercredi après-midi, le vice-président de l' ASM a assuré qu’il n’existe aucun accord avec le Real Madrid , alors que le club ferait tout pour conserver son prodige une saison de plus. «, assure-t-il.Le dirigeant monégasque a également évoqué l'objectif de prolonger l'international français, sous contrat jusqu'en 2019. «, freine le Russe.Mbappé, un produit sans date de péremption.