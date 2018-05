Vardy pour rester

Proche de signer à Arsenal durant l’été 2016, club qu’il retrouve ce samedi, Jamie Vardy a préféré rester fidèle à Leicester. Qui n’a pas à s’en plaindre, l’attaquant restant efficace depuis ce transfert refusé par le joueur lui-même.

Buteur confirmé...

... et convaincu

Par Florian Cadu

L’appel est parfait, le timing tout autant. Semblant stagner dans les airs après une passe maîtrisée de Marc Albrighton Jamie Vardy lobe Hugo Lloris de son pied droit et s’en va savourer sa réalisation en ce 28 novembre. Ouvrir le score avant le quart d’heure de jeu contre Tottenham, ça fait toujours plaisir. Mais plus que la jolie reprise de volée en elle-même, le but représente surtout le centième de l’avant-centre depuis qu'il a rejoint la Premier League. Tous, sans exception, marqués sous le maillot de Leicester. La symbolique d’union entre les deux parties est donc forte.Parce que voilà : s’il n’était qu’un homme égoïste seulement attiré par la gloire et la monnaie, ou s’il avait eu davantage d’ambition (selon les points de vue), Vardy aurait sûrement atteint ce chiffre loin du King Power Stadium. À Londres, avec le maillot de son adversaire du jour sur le dos, par exemple. Durant l’été 2016, celui qui a précédé le superbe triomphe desen championnat, l’attaquant était en effet à deux doigts de signer en faveur d’Arsenal. Les deux entités étaient d’accord pour un éventuel transfert, et le trentenaire n’avait plus qu’à hocher la tête. Sauf qu'au lieu d'être vertical, le mouvement de cou donna une trajectoire horizontale., a-t-il ainsi rappelé dans les colonnes duen septembre dernier.» Et d’ajouter : «(...)» Leicester non plus.Car depuis ce transfert avorté, l’Anglais a réussi à prouver qu’il n’était pas une simpledestinée à durer une seule saison. Auteur de 24 pions et nommé parmi les meilleurs joueurs du Royaume en 2015-2016 (saison du sacre), Vardy continue de faire trembler les filets. 18 fois toutes compétitions confondues en 2016-2017. Et 21 fois depuis le mois d’août. Évidemment, ces chiffres ne sont pas aussi rayonnants que lorsque Leicester était en chaleur, mais restent tout à fait corrects pour un mec qui n’a découvert la première division anglaise qu’en 2015.D’ailleurs, seuls Mohamed Salah Sergio Agüero et Raheem Sterling , tous membres du Top 4, font actuellement mieux que lui en championnat. Excusez du peu. Un top 4 qui lui réussit d’ailleurs très bien : en sauvant l’honneur lors de la grosse défaite des siens à Manchester City en février (5-1), Jamie est devenu le premier joueur de l’histoire à planter, durant la même saison, contre les deux Manchester, Tottenham, Chelsea, Liverpool et Arsenal. Autant dire que la pression des grands rendez-vous tétanisant certains ne lui fait absolument pas peur. De quoi convaincre Gareth Southgate de l’amener en Russie pour la Coupe du monde en juin.Si ce n’est une détermination sans faille et une enfance passée à observer les habitudes de son modèle David Hirst – ancienne gloire de Sheffield Wednesday –, celui qui tourne toujours au Red Bull (il s’enfile trois canettes avant chaque match) n’a pas de secret pour expliquer cette réussite. Lui se qualifie comme un buteur né, voilà tout. «, estime-t-il quand SFR Sport le questionne sur sa capacité à flairer le bon geste pour tromper un portier.(...)» Vardy devra en tout cas s’en refaire un concernant son avenir : selon les informations du, Everton serait très chaud à l’idée de s’offrir l’international. À moins que le bonhomme ne soit toujours tenté par la Chine ou les États-Unis, comme il l’a déjà confié. La chance d’Arsenal, elle, est passée.