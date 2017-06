Varane se pavane

Raphaël Varane a rejoint les Bleus à Clairefontaine il y a deux jours, après être allé gratter une nouvelle couronne européenne. Le défenseur du Real s'est montré confiant, et même déterminé. L'éternel discret est en train de s'affirmer, et semble avoir pris une avance définitive sur ses concurrents en défense.

Lâcher la coupe de champagne

En bleu comme en blanc

Par Alexandre Doskov, à Clairefontaine

Sur le terrain Michel Platini du centre de Clairefontaine, couverts par des gros nuages menaçants, les Bleus s'activent. Didier Deschamps leur a préparé un exercice qui ressemble à un gigantesque foutoir, une opposition à onze contre onze sur une moitié de terrain, et les passes partent dans tous les sens. Mbappé prend la profondeur par ci, Umtiti met un coup d'épaule par là, sous l'oeil attentif de Lloris et de Costil qui gardent les cages de chaque côté du terrain réduit. Mais en regardant plus attentivement, force est de constater que tout le monde n'est pas là. Car à quelques dizaines de mètres de ses potes, seul avec un préparateur physique sur un terrain annexe, Raphaël Varane s'entraîne seul. Mise au ban ? Précaution à cause d'un pépin physique ? Loin de là. Varane est en pleine forme, mais a connu des journées agitées après sa victoire de samedi dernier en finale de Ligue des Champions. Quelques minutes plus tôt, en salle de presse, il s'était laissé aller à une simple confession en gardant sa retenue habituelle : «» Arrivé lundi à Clairefontaine, Varane a donc démarré par un entraînement à part hier, mais devrait rejoindre le reste du groupe aujourd'hui et surtout démarrer le match de vendredi contre la Suède . Dommage pour la charnière Koscielny/Umtiti, celle qui a joué contre le Paraguay , celle qui débutait la finale de l'Euro il y a presque un an, alors que Varane était blessé. Rafa le patron est revenu, mais reste prudent. Car lui-même l'a assuré hier en se montrant formel : «Et en effet, en défense, les choses vont vite chez les Bleus. Lorsque commençait l'Euro en juin 2016, Koscielny et Umtiti étaient déjà là. Le premier était bien installé, le second sortait de chez les réservistes. Les autres tauliers de la charnière se nommaient Rami et Mangala. Douze mois plus tard, les deux premiers sont toujours en place, Varane a retrouvé la sienne, et Kimpembe et Zouma ont enfilé le maillot au coq en envoyant Rami et Mangala aux oubliettes. Tout juste auréolé d'une troisième C1 en quatre ans, Varane est prêt à croiser le fer avec eux pour assurer sa place de titulaire : «» Et même si Varane ne fait pas forcément l'unanimité ni à Madrid, ni en Bleu où certains le trouvent tendre, Deschamps ne peut pas se permettre de ne pas faire jouer un type qui a passé les deux dernières semaines à choper une Champions League et une Liga. Serein, le défenseur jure qu'il n'a eu aucun mal à lâcher sa coupe de champagne madrilène pour se replonger dans les affaires courantes avec une équipe de France qui avait reçu le Paraguay sans lui : «Sympas, les autres joueurs de l'équipe de France l'ont accueilli par des applaudissements lundi, sauf Griezmann qui s'en est même amusé sur Twitter en postant : «» , avec la tonne de smileys qui pleurent de rire qui va avec. Même au château, Grizou avait emporté la rivalité madrilène dans ses valises. Le héros du jour, lui, préfère mettre en avant sa volonté de connaître la même ivresse avec la maison bleue qu'avec la maison blanche : «» Varane, souvent caricaturé en jeunot au caractère peu affirmé, pose ses ambitions sur la table et donnerait presque l'impression de se muer en leader crédible. Et en plus de parler devant la presse, l'intéressé annonce fièrement qu'il a également appris à parler sur le terrain : «» Plus mature, plus titré, plus brailleur sur le terrain, Varane est-il en passe de devenir l'immense défenseur qu'on attendait ? Présenté commedepuis qu'il est sorti de l'adolescence, critiqué pour avoir trop peu progressé ces dernières saisons, il a quelques pendules à remettre à l'heure. La concurrence, le fameux «» , est prévenue.