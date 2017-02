Varane out au moins un mois

9

CP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Raphaël Varane Pas exempt de tout reproche sur l'ouverture du score de Simone Zaza , ce mercredi, lors de la réception de Valence (2-1) , le Français est aussi sorti sur blessure à la 73minute, remplacé par Nacho Deux jours plus tard, le verdict médical est tombé : le joueur de vingt-trois ans souffre d'une blessure au biceps fémoral de la jambe droite. Si dans son communiqué, le Real n'a pas précisé sa durée d'absence, le quotidien espagnol, qui a contacté plusieurs sources médicales, a estimé que le défenseur central devrait manquer entre quatre et six semaines.S'il s'ennuie à Madrid, le natif de Lille pourra toujours s'organiser un petit week-end à Paris pour découvrir le salon de l'Agriculture.