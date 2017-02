Van Persie sanctionné pour une célébration provocante

0

VAN PERSIE GOALL! Look at the celebration 🔥 pic.twitter.com/8k3YzO3D3M — Ayub (@GFX_7) 5 février 2017

Si l'on devait sélectionner une équipe type des garces du football, alors Robin van Persie aurait sa place à coup sûr.Il y a une semaine, l'attaquant du Fenerbahçe a marqué le but de la victoire lors du derby d'Istanbul, face au Besiktas (1-0), en Coupe de Turquie. Mais le Néerlandais s'est aussi distingué par sa faculté à faire péter les plombs à son adversaire Duško Tošić , avant un peu plus tard, de célébrer son but sous le nez de Oğuzhan Özyakup, capitaine des Aigles Noirs et surtout ancien coéquipier de RVP à Arsenal.Dans le jargon, on appelle ça une van Nistelrooy . D'abord suspendu trois matchs pour cette provocation, Robin van Persie a vu sa sanction réduite à deux matchs en appel.Du côté des fans du Fener, la célébration a eu son petit effet. Certains supporters ont même pensé à l'immortaliser sur un t-shirt :