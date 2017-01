Van Gaal, trente ans de punchline

En trente années de coaching, Louis van Gaal a sorti au moins autant de déclarations tapageuses, marquées du sceau de l’impulsivité et de l’orgueil. Ce qui résume bien la personnalité du Pélican, qui s'est toujours pris pour un aigle.

Par Florian Cadu

- «» Bouddha, quoi.- «» Au sujet du prochain sélectionneur de la Belgique - «» Dictateur ?- «» Ah, ouf.- «» Quand il gagne le championnat des Pays-Bas avec Alkmaar.- «» Aux dirigeants de l’Ajax quand il devient coach principal du club.- «» Quand il devient coach principal de Barcelone.- «» Quand il devient sélectionneur principal des Pays-Bas.- «» Quand il quitte son poste de sélectionneur des Pays-Bas, après avoir raté la qualification pour la Coupe du monde 2002.- «» C’est tout ?- «» Personne n’en doutait.- «» Qui se ressemble s’assemble.- «» Au cas où certains auraient oublié.- «» Quand on lui demande ce qu’il a de plus que les autres.- «» Après l’élimination aux tirs au but contre l’Argentine en demi-finales de la Coupe du monde 2014.- «» Destiné à Mourinho.- «» Analyse d’un comportement irrégulier sur une pelouse.- «» RAS.- «» Si le coach le conseille...- «(que lorsqu'il était au top)» Pas sûr que Rivaldo voulait des explications sur sa mise à l'écart, lui.- «» À Busquets, quand ce dernier avait quatorze ans.- «» Alors que lui...- «» Après qu’un journaliste lui avait demandé s’il avait «» de l’aborder en interview.- «» Sur les rumeurs de transfert concernant ses joueurs de l’Ajax, en 1996.- «» Quand il quitte Barcelone.- «(...)» À Manchester, un poil énervé par les rumeurs sur son potentiel licenciement.- «(...)» À Manchester, un poil en colère concernant les rumeurs sur son potentiel licenciement.- «(...)» À Manchester, un poil triomphal après avoir gagné la Coupe d’Angleterre.- «» Sa dernière sortie sous le costume d’entraîneur.- «