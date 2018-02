1

AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Van Gaal et Hoeness ne partiront pas au sport d'hiver ensembleLouis Van Gaal est peut-être un peu rancunier, mais le coach néerlandais a ses raisons.Dans une interview accordée au quotidien allemand SportBild, l'ancien coach de Man United explique les raisons de cette prise de position envers son ancien boss : «Van Gaal va ensuite illustré son propos en prenant les exemples de Philippe Lahm et de Thomas Müller , des choix remis en cause par Hoeness en son temps à tort selon lui : «. »De retourner à Manchester United n'était pas forcément le meilleur choix de sa carrière, d'ailleurs.