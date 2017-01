Van Gaal, le chèque et l'échec

Il pensait qu'il pourrait se faire aimer comme jamais. Il pensait avoir toujours raison. Il pensait, aussi, qu'Old Trafford tomberait sous son charme. Cela n'aura duré que vingt-deux mois et la fin est tragique : Louis van Gaal n'est plus l'entraîneur de Manchester United. Comme une évidence, entre grosses signatures et belles ratures.

« Votre boulot est de soutenir votre nouvel entraîneur »

Le roi Louis

So long Louis. It was fun while it lasted.https://t.co/E0hABPISEjhttps://t.co/qW8l2QFyCx — Match of the Day (@BBCMOTD) 23 mai 2016

Les jeunes, la seule satisfaction

« Tout le monde prend ce qu’il veut »

Redonner vie à l'institution

Uli Hoeness avait finalement raison : «. » L’ancien président du Bayern Munich , patron du Pélican entre 2009 et 2011, le sait peut-être mieux que personne : se lier d’amour avec le technicien hollandais est un rêve impossible. La romance ne dure qu’un temps et se termine, souvent, dans la cacophonie. À sa manière, Louis van Gaal est un révolutionnaire, mais surtout un homme qui a la tête au moins aussi grosse que l’ego, comme il le résume : «. » Il ne s’adapte pas, il impose. Lors de son arrivée à Manchester United en novembre 1986, Sir Alex Ferguson avait également sonné sa propre révolution selon ses propres règles à un effectif miné de l’intérieur par untout puissant. Avec l’entraîneur écossais, rien ne serait plus pareil.Ferguson a ses convictions travaillistes ancrées aux chevilles, ne juge que par la méritocratie et le respect de l’institution club. Alors, à Manchester, il interdira l’alcool, imposera le costume les jours de match et rasera ses joueurs de près. En vingt-sept ans à Old Trafford, Sir Alex Ferguson a accouché d’une hydre à plusieurs composantes : une formation maison essentielle, une machine à trophées et un monstre économique intouchable. Il sait mieux que personne ce que représente jouer et travailler pour Manchester United C’est d’ailleurs par ces mots qu’il se retira en mai 2013, pour s’occuper de sa femme, Cathy, affectée par le décès de sa sœur jumelle Bridget : «. » Un message dirigé vers l’ensemble des composantes de l’institution Manchester United au-dessus de laquelle rien ne doit dépasser. Sauf que Louis van Gaal , lui, a souhaité se rendre plus important et a refusé, une nouvelle fois, de s’adapter dans un club où, au-delà de Sir Alex Ferguson , le directeur exécutif David Gill venait aussi de laisser sa place, laissant débarquer des dirigeants costumés dont le seul intérêt est de faire vivre «» .Alors dès le premier jour, en juillet 2014, Aloysius «» Paulus Maria van Gaal a fait installer deux palissades le long des terrains d’entraînement pour les protéger du vent. La suite ? Un remplacement des pelouses des terrains d’entraînement pour mettre une herbe identique à celle d’Old Trafford, le licenciement de l’officier de liaison du club, le remplacement des tables carrées par des tables rondes, la fermeture de la crèche d’Old Trafford et la remise en cause publique de la tournée estivale du club. En lui, Louis van Gaal a du Mohamed Ali : il se sent génial et il le dit. Avec lui, le vice-président de Manchester United , Ed Woodward, rêvait d’ouvrir «» .Vingt-deux mois plus tard, Woodward a déchiré un chapitre presque vierge et s’est une nouvelle fois cassé les dents dans un hôtel où il a annoncé au technicien hollandais son licenciement. Louis van Gaal , lui, en est sorti et a lâché un «» symbolique. Cette fois encore, Manchester United n’a pas su retrouver sa lumière, et ce, malgré une FA Cup remportée difficilement contre Crystal Palace samedi dernier (2-1) - premier titre de l’ère post-Ferguson. Après la rencontre, le Pélican avait déjà compris en débarquant en conférence de presse avec le trophée : «. » Silence. Quelques questions sur son avenir, le recrutement et un départ : «. » Ce seront ses derniers mots dans le costume d’entraîneur de United. La fin, aussi, d’une romance avec des journalistes qu’ils jugent «» pour discuter avec lui et une presse qu’il tient responsable de son éviction.Et pourtant. Pourtant, longtemps, les dirigeants mancuniens ont accepté se suivre Van Gaal dans ses choix. Old Trafford, lui, s’est rapidement lassé face à un spectacle stéréotypé et des résultats indignes portés à leur paroxysme par une élimination précoce en Ligue des champions, dès les poules, en décembre dernier. La révolution n’a pas eu lieu et l’entêtement de Louis van Gaal a agacé, définitivement. Troisième avec les Pays-Bas au Mondial 2014, le Pélican avait pourtant tout de plus que David Moyes , son prédécesseur : un CV blindé, champion dans quatre pays différents, un passé européen et un amour de la jeunesse, là où Moyes ne comptait qu’un titre de champion de troisième division avec Preston North End en 2000.Finalement, les deux hommes auront laissé à peu près la même trace à Manchester : la trace indélébile d’une incapacité chronique à faire revivre l’histoire d’un club historique selon ses principes. Et ce, même si Louis van Gaal a dessiné lors de ses derniers mois une voie royale à la jeunesse mancunienne. Il faut d’ailleurs se rappeler que la première feuille de match du Hollandais à Manchester United , face à Swansea en août 2014, avait laissé apparaître Jesse Lingard titulaire. Le même Lingard qui aura marqué, à Wembley, le dernier but de son mandat. Sa seule adaptation au système United.C’est peut-être tout ce que l’on retiendra de ce bilan : de jeunes promesses qui ont soigné, ponctuellement, la copie finale. Sinon ? Plus de 300 millions d’euros crachés sur des paris ratés. Premièrement, Louis van Gaal est un adepte du conflit et n’adaptera jamais son système à ses joueurs. Une sorte de marche ou crève où Ángel Di María a explosé en plein vol, lâchant à son arrivée au PSG qu’il «» , et ce, malgré un chèque de 75 millions d’euros. Deuxièmement, il sait aussi se tromper, comme avec Marcos Rojo, recruté pour 20 millions d’euros après une demi-Coupe du monde, Falcao et surtout plus récemment avec Memphis Depay.C’est simple : depuis le départ de Ferguson, Manchester United n’a jamais été aussi fort qu’au moment où il a retrouvé ses historiques (Carrick, Rooney, De Gea). Là aussi, il fallait marquer une cassure dans une politique de recrutement sans logique et revenir progressivement à ce qui a fait de United une machine à dégainer des talents. Parallèlement, c’est aussi la question du jeu proposé qui pose questions. Au cours de son mandat, Louis van Gaal a pris certaines leçons. En Europe d’abord, mais aussi en Angleterre, à Arsenal cette saison notamment (0-3) ou encore à Leicester la saison passée (3-5). C’est peut-être le plus grand problème, car regarder jouer Manchester United est devenu une caution à ennui, comme l’a rappelé la semaine dernière Peter Schmeichel. Ce n’est pas pour ça que l’on vient à Old Trafford, ce n’est pas pour ça que lemancunien avait été chercher le Pélican. Alors, le temps des questions est arrivé.Cette fois, c’est une certitude : Manchester United va de nouveau tenter de se reconstruire avec à sa tête José Mourinho. De cette place, l’entraîneur portugais en a rêvé. Il en a aussi pleuré, lorsque Moyes lui a été préféré pour succéder à Sir Alex Ferguson en 2013. De Mourinho, Ferguson affirme «» et qu’il «» . Le Portugais va donc compléter le tableau doré sur la table Premier League la saison prochaine et retrouvera bien Pep Guardiola en Angleterre. Sa mission est simple : redonner de la vie à une institution au bord de l’implosion culturelle et, surtout, apprendre à rester en dessous du club. Mourinho ne devra pas dépasser des fondations, s’adapter et se fondre dans une philosophie déjà dessinée en posant sa patte.Il devra continuer à jurer sur les jeunes du club - ce qui n'a jamais été sa spécialité (pensées à De Bruyne et Lukaku), à se reposer sur Ryan Giggs malgré l'arrivée de son staff technique historique (Rui Faria et Silvino Loura), et aura pour mission de redonner de la vie à Old Trafford. Car rien ne devait se passer comme ça, United devait continuer de briller et ne pouvait pas tomber en ruine. Une nouvelle page va s’ouvrir avec les doutes entourant la capacité de José Mourinho à tenir en respect une institution dans la durée. Proposer un poste dans le staff à Ryan Giggs est une première main tendue. Louis van Gaal, lui, pourrait arrêter sa carrière d’entraîneur sur un dernier échec. Rien ne sera plus comme avant, et rien ne doit plus être comme avant. Une nouvelle fois, à Manchester, on peut parler d’un «» .